La ola de reacciones por la inesperada muerte del expresidente Sebastián Piñera se sigue haciendo más grande. Muchos rostros del mundo político y del espectáculo han mostrado su pesar por el trágico suceso. Sin embargo, una de las figuras más polémicas hasta el momento, ha sido la de Jorge Rivas, más conocido como el ex Niño Poeta, quien realizó un comentario en redes sociales una vez confirmado el deceso del exmandatario.

A través de su cuenta de X (Twitter), el adolescente apuntó que “no se puede llorar la muerte de uno de los más ineficientes expresidentes de Chile”. Por otro lado, aclaró que tampoco se debe “celebrar la muerte del primero que reconoció a 40 años de la dictadura ‘cómplices pasivos’ en su propio sector político y fue espiado hasta por el ejército (kiotazo)”.

Este comentario generó una avalancha de primeras críticas. Ante eso, Rivas explicó que “yo no celebro la muerte de Sebastián y la pena de su familia. El Presidente falleció el 11/03/2022 con el término de su período, claro que me alegré en ese momento y no me dio pena alguna. Pero desde ahí en adelante es una persona más”.

Usuarios reaccionan a palabras del ex Niño Poeta

Para sorpresa de nadie, sus explicaciones no terminaron de convencer a los cibernautas y el mensaje principal se viralizó de inmediato. En cuestión de minutos, surgieron cientos de respuestas y miles de reacciones. “Quédate en la mesa de los niños. Es tiempo de los adultos”, “¿Sabes que hay una familia afectada?”, “No llores, nadie te lo pide, se pide respeto”, “Tienes muy poco tino” y “Jorge, coincido mucho contigo, pero se perdió una vida y en este momento como país necesitamos unión, no polémica”, fueron algunos de los comentarios.