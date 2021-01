Reconocido periodista de TVN renunció a su cargo para ser candidato a alcalde en Salamanca

Cuando ya no falta casi nada para iniciar la carrera municipal en diversas comunas del país, los diversos candidatos ya comienzan a preparar su proyecto de trabajo para sus electores.

Y dentro de este mundo, son varios los "famosos" que decidieron renunciar a sus empleos para iniciar su camino en la política. Uno de ellos fue el reconocido periodista de TVN, Yerko Aválos , quien optó por renunciar al canal estatal para ser candidato a la alcaldía de Salamanca, Región de Coquimbo.

Te puede interesar: Tuitera "funó" a Florcita Motuda por violación y abuso sexual

Yerko Ávalos se ha hecho un nombre en la escena pública tras trabajar durante varios años en canales como La Red, Mega, y TVN. De todas maneras, en estos días se decidió por seguir sus instintos sociales y políticos, tal como lo dio a conocer en redes sociales hace pocas horas.

"Un importante vuelvo en su carrera profesional es el que pretende dar el hasta hace poco periodista del área de prensa de TVN, pues acaba de renunciar para presentarse como candidato a alcalde", fue lo que comenzó expresando el comunicador en su cuenta personal de Facebook, dejando a muchos con la boca abierta.

Por otro lado, este también agregó lo siguiente a sus palabras: "Son muchos quienes me lo han solicitado de diferentes sectores y no puedo restarme al saber que nuestra tierra necesita un cambio. Gracias a mi experiencia en medios de comunicación, he conocido en profundidad la realidad de Chile".

"Tengo la energía, las ideas, el apoyo de profesionales de primer nivel con quienes aspiramos a convertir a Salamanca en una ciudad con proyección internacional, que brinde prosperidad a todos sus habitante", cerró.