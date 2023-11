Durante la madrugada de este sábado se confirmó la muerte Luis Larraín, cofundador de Fundación Iguales. El activista de la diversidad sexual luchaba desde enero de este año contra un cáncer a la sangre, que deterioró considerablemente su salud en los últimos días. A sabiendas de que moriría, Larraín dejó un último video que su familia compartió a través de su cuenta de Instagram. El mensaje ha acumulado múltiples reacciones.



En el video se pudo ver a Luis acostado en su cama en la clínica, mientras relataba cómo las últimas dosis de su tratamiento fueron en vano. Por esta razón, decidió sedarse para pasar sus últimos momentos en paz. “Sigo empeorando y en vista de que no hay más tratamientos disponibles, y pensando en mi calidad de vida, y conversando mucho con mi familia y amigos, decidí que me seden para pasar estos últimos momentos en paz y sin sentir los efectos del cáncer destruyendo mi cuerpo”, detalló.



“Quería decirle adiós a todos, gracias por estar pendiente de lo que me pasaba. Ojalá que sigan adelante con sus luchas, ya sea en la salud, en la diversidad sexual o en el ámbito que sea”, dijo finalmente Luis Larraín, antes de cerrar sus ojos para siempre.

Despedida de Luis Larraín impactó a las redes sociales



El periodista Gino Costa, por ejemplo, expresó su agradecimiento al activista en los comentarios del video. “Gracias por tanto @luislarrain. Abriste puertas para que nos amaramos sin que nadie nos juzgara! Derribaste barreras y la hiciste po wn!!! Qué honor haberte tenido en nuestra casa hace pocos días y disfrutar a concho!!! Nos vemos pronto!!!”, dijo.



El cantante Luis Jara, también manifestó su pesar por la muerte de Larraín . “Se me aprieta el corazón. Qué guerrero. Que amante de la vida. Que honesto. No tengo palabras”, escribió.



“¡Valiente! Un abrazo a su familia y amigos”, escribió la presentadora de TV, Soledad Onetto.



“Ojalá tener una fracción de tu valentía y sabiduría. Hiciste tanto bien en este mundo…. Un abrazo al cielo”, comentó el fotógrafo Nacho Luna.



Por otro lado, los seguidores de Luis también expresaron sus sensaciones al ver el video: “Estremecedor”; “Me derrumbó”; “Se me caen las lágrimas”; “No lo puedo creer”, fueron algunos de los comentarios.