El senador Iván Moreira vuelve a sorprender con un tierno mensaje cargado del espíritu navideño característico de la época. El congresista mostró el especial regalito que le hizo la ministra Camila Vallejos. Desde hace un tiempo, el emblemático rostro de la UDI y tenaz pinochetista, ha dado mucho de qué hablar. Esto por su nueva faceta que demuestra más simpatía con el gobierno actual.



Ahora el “compañero Moreira” se volvió viral nuevamente al emocionarse con una tarjeta navideña que le llegó al correo de parte de la ministra vocera. A través de su cuenta de X (Twitter), el senador escribió: “Recibí una linda Tarjeta de Navidad. Camila Vallejo agradezco sinceramente sus buenos deseos que se corresponden y permiten en estos tiempos de reflexión, unidad por estas fechas de fin de año; la oportunidad de buscar acuerdos por el bien de Chile”.







Pese a ser una tarjeta que seguramente llegó a mucha gente, Moreira señaló que imprimió la tarjeta y la puso en el árbol de Navidad familiar. La publicación del congresista generó distintos comentarios. Entre las clásicas bromas sobre el “compañero Moreira” y una que otra crítica sobre su insólito y renovado cambio de actitud. Fueron muchas las reacciones que destacaron las buenas vibras de Iván Moreira.



“Encuentro fenomenal que se difundan estas cosas pequeñas. Independiente de que sea automático o quién sabe. Hay que reconocer lo bueno y criticar lo malo, e Iván me está sorprendiendo tanto que ya me está dando miedo” y “Me parece muy bien ambos detalles, siempre he pensado que antes de ser políticos todos somos personas, independiente de la ideología”, fueron algunos de los comentarios.