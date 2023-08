Ravinet vuelve de las tinieblas y se lanza con todo contra Irací Hassler

Jaime Ravinet volvió a la palestra publica tras de su gran derrota en la elección de consejeros constitucionales, el exministro de Defensa salió de las tinieblas para criticar fuertemente a la alcaldesa Irací Hassler (PC), debido a la propuesta de cambio de nombre de algunas calles y plazas de Santiago.

“Cuando ella asumió hace ya más de un año, me preguntaron qué opinión tenía y la verdad es que yo tengo una pésima opinión de la capacidad de gestión de los dirigentes del Partido Comunista. Están inspirados en un sectarismo de tal naturaleza que les dije que no me extrañaría que al Teatro Municipal le pusieran ‘Gladys Marín’ y que al Parque de Los Reyes le pusieran ‘Lenin’”, lanzó exedil en Radio Pauta.

Ravinet, quien fuese alcalde de Santiago entre 1990 y 2000, disparó con todo contra el Partido Comunista y la extrema izquierda y señaló que "no tienen ningún respeto por la historia de Chile, y las tradiciones y poco con los vecinos”.

En esa misma línea, añadió que “es absolutamente sectario y absurdo”; sin embargo, mencionó que no le extrañaría que el Concejo Municipal lo apruebe.

Ravinet hará campaña contra Hassler

“Creo que es un absurdo dicho cambio de nombre, y dentro de eso, yo haré campaña para que un año más saquemos volando a esta alcaldesa, por voto popular, de manera de que esto se revierta y vuelvan los nombres tradicionales en Chile”, aseguró.

“Siento que los cambios de nombre deben ser consultados con los vecinos, deben tener una justificación histórica y no una justificación sectaria como lo que se está haciendo, y mucho menos en una fecha que nos debería unir para pensar en el futuro, para que nunca más vuelva a suceder esto en Chile, introducir elementos divisorios”, indicó Jaime Ravinet.