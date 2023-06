Raúl Torrealba complica a su defensa con las pruebas que presentó la Fiscalía

El día jueves comenzó la formalización en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.

La exautoridad comunal es acusado por fraude al fisco, delitos tributarios, lavado de activos y asociación ilícita.

"No hay asociación ilícita. Quiero que la institución funcione y los abogados tendrán tiempo para demostrarlo.", comentó el exmilitante RN, antes de ingresar al Centro de Justicia.

"Lo que ocurre es que hoy voy a saber qué se me imputa, porque hasta el momento lo único que he visto son notas de prensa. Con todo el respeto que tengo por la prensa, no es forma de tramitar un caso como este. Después de todo el tiempo en que estuvimos en la municipalidad y la Contraloría nunca dijo nada, es extraño que ahora ocurra esto", agregó.

Raúl Torrealba

Tras el inicio de la audiencia, la situación comenzaría a complicarse para Torrealba.

Según consignó La Tercera PM, en la instancia no solo se le acusó de 29 delitos de fraude al fisco, sino que también de haber liderado una organización criminal que tenía como único fin sustraer dineros desde las arcas municipales de Vitacura.

Además, se le apunta por realizar una serie de maniobras para incorporarlos en su patrimonio como si fueran fondos lícitos.

¿Prisión para Raúl Torrealba?

De acuerdo con lo relatado por los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir, la serie de acciones que instruyó permitieron que la “asociación” que encabezaba obtuviera $ 766.790.886 de manera irregular.

Al respecto, se detalló que el exedil utilizó “choferes municipales para ingresar parte del dinero defraudado al sistema económico formal a través de depósitos bancarios e instrumentos financieros en su cuenta personal, en la de su cónyuge y en la cuenta bipersonal que mantiene con su cónyuge."

"Lo anterior, con el objeto de no levantar las alertas del sistema preventivo en materia de lavado de dinero, logrando desvincular progresivamente el dinero desde su fuente ilícita", complementaron.

Además, Armendáriz indicó que “durante el periodo investigado, este imputado obtuvo ganancias ilícitas de a lo menos $761.840.886. Dichos dineros provienen de la comisión de distintas modalidades defraudatorias realizadas desde a lo menos el año 2011 por parte de una organización criminal a la que pertenecía, y en perjuicio de la Municipalidad de Vitacura y de las entidades vinculadas a ella”.

Con todos los antecedentes que se manejan hasta el momento, el Ministerio Público pidió prisión preventiva para Torrealba.