Raquel Castillo anuncia que buscará ser candidata a Reina del Festival de Viña 2023

Uno de los rostros más icónicos dentro de las redes sociales en nuestro país es la artista nacional, Raquel Castillo, quien se hizo conocida tras participar sin mayor fortuna en programas de talentos como Factor X, Talento chileno y Yo Soy.

En esta oportunidad, la mujer reapareció para dar un gran aviso a todos sus fans. Así es, ya que la imitadora y figura televisiva lanzó su candidatura para ser la reina del Festival de Viña de 2023, y afirmó que si gana, pondrá una fundación.

“La verdad es que me motivaron otras personas. Un amigo me dijo que me postulara, que iba a ser entretenido (…) Siento que hay que ponerle ganas, siempre la tercera es la vencida. Da lo mismo lo que piensen los demás“, dijo Raquel Castillo en conversación con Página 7.

“Voy a poner una fundación, y como tengo el canal de YouTube y mi programa radial, yo creo que nunca está de más“, añadió después.

Tras ello, explicó que buscará llegar a localidades con menos recursos. “Además, tratar de visitar los asilos, y lugares donde estén los adultos mayores. También quiero intentar comunicarme con algunos políticos, y ver qué podemos hacer para ayudar a Chile. Porque con tantos inmigrantes en el país, ya se ha convertido en un problema“, aseguró.

Más adelante, la figura televisiva quiso evitar referirse a las otras candidatas. “Hay algunas que conozco, y otras que no ubico. Además, no es bueno hablar de otras personas si no están para defenderse. No me presto para chismes (…) Todo bien, me da lo mismo quién quede o quién gane, creo que no voy con esa mentalidad“, afirmó.

Finalmente, Raquel señaló que no sabe nadar, así que verá qué hacer en caso de que gane la competencia que premia a la mujer más destacada, la que después debe realizar un piscinazo. “Me he ahogado en el mar y en el río de la región de Valparaíso He tenido amargas experiencias, pero sí, no está de más intentarlo“, expuso.

“Buscaría otra forma de llamar la atención. Además, lo que aquí interesa es cumplir las metas y cumplir lo que el público anhela“, cerró.