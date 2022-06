Raquel Argandoña se refirió al romance de Mauricio Isla y Thati Lira en TV

“¿Qué dirá Gala al ver estas imágenes? Aunque estén separados y todo...”, se preguntó la "Quintrala".

La panelista del programa "Zona de Estrellas", Raquel Argandoña, sorprendió a todos los miembros del panel al referirse a los románticos días de descanso de Mauricio Isla y Thati Lira en Río de Janeiro.

La ex panelista del Bienvenidos de Canal 13 sorprendió con una particular reflexión. “Se lo merecen, se lo merecen encuentro yo. Me encanta esta pareja”, lanzó en medio de la conversación que sostenía con el resto de sus compañeros.

Sin embargo, la "Quintrala" fue más allá y recordó a Gala Caldirola, ex pareja del Huaso, y de quien en su momento se rumoreó que tuvo intención de retomar la relación. “¿Qué dirá Gala al ver estas imágenes? Aunque estén separados y todo...”, se preguntó y cerró la ex animadora de Viña.

Los elogios de Raquel llegaron luego de comentar una serie de imágenes y videos que la brasileña publicó en sus redes sociales, y en los que se muestra junto a Isla realizando una serie de actividades en sus vacaciones. Una de ellas, arriba de un helicóptero, una experiencia que la bailarina valoró por “hacer hacer cosas por primera vez” junto a su nueva pareja.