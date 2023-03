Raquel Argandoña se lanzó contra Patricia Maldonado por su nuevo café concert

Un tenso pero divertido momento se vivó la noche del pasado lunes en el programa Tal Cual de TV+, donde la animadora Raquel Argandoña lanzó una crítica a su colega Patricia Maldonado en el espacio televisivo.

Todo ocurrió cuando la ex animadora de Viña contó una coqueta anécdota que vivió con un hombre mientras estaba de vacaciones en Playa del Carmen y aprovechó de revelar los requisitos que tenía para tener un nuevo romance.

Mientras revelaba sus condiciones, la "Quintrala" comentó que era “simpática, alegro la vida…”. Fue ahí que su amiga la interrumpió y le dijo “cuando quieres”. Tras hacer reír a todos en el panel, José Miguel Viñuela salió a defender a su compañera en el programa de TV+, lo que provocó los “celos” de la Maldito. “Quédate callado, estás recién conociéndola”, lanzó Paty.

“Pero vieja no seas celosa, porque fui una vez en Viña (...) te invitamos a tí y no quisiste, te fuiste a dormir. Fui a su departamento, nada más”, le respondió Viñuela. “¿Qué tanta amistad, qué tanta relación pueden tener ustedes si están recién trabajando juntos?”, preguntó la cantante bien enojada.

Fue ahí donde la madre de Kel Calderón le comentó por qué se enojaba, mientras que Viñuela bromeaba que “no te la voy a quitar”, en referencia a la Quintrala. “Viste que yo podría hacer un café concert con ella”, indicó riendo. “De todas maneras, yo te lo escribo, para que les resulte”, bromeó de vuelta la Maldito.

En ese instante, Raquel le lanzó un reclamo a su amiga. “Me vas a echar de menos… como está con otras amigas”, señaló, en referencia al café concert que hará con Daniela Aránguiz y Cata Pulido.

“Tú me vas a echar de menos a mí (...) Quedate calladita mejor, no abras la boca”, le advirtió la ex Mucho Gusto. Sin embargo, la conductora del programa no lo dejó ahí, ya que le preguntó a su amiga: “¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a soplar?”

“¿Y quién te va a tirar la bola para que vo’ triunfes? ¿Quién te la va a tirar?”, cerró la cantante, antes de continuar con los requisitos de su compañera para su nueva pareja.