Raquel Argandoña reveló que Tonka Tomicic no quiso recibir su ayuda

Raquel Argandoña reveló la impactante respuesta que le dio Tonka Tomicic cuando quiso acercarse a ella en medio de los difíciles días que vivió la modelo a raíz del “Caso Relojes”.

En el programa Tal Cual (TV+), Argandoña, junto a Francisca Merino y José Miguel Viñuela, comentaron la solitaria escapada que se pegó Tonka a la zona austral, que ha sido visto como una terapia tras el escándalo en que se vio envuelta.

Fue así como Raquel confidenció que ella en algún momento le escribió, pero no la dejó conforme con su respuesta. “Una se quiere acercar, le escribe y todo, y ella te manda sólo un corazón”, contó.

“Yo quiero mucho a Tonka, uno quiere acercarse, quiere acompañarla en los momentos que ella está pasando, como amiga, como conocida, pero tampoco puedes estar escribiéndole ocho veces al día si ella solamente te manda un corazón”, señaló La Quintrala.

“Uno tiene que respetar que ella no quiere ayuda, y quiere estar sola”, añadió.

Tanto Pancha Merino como Viñuela comentaron, además, que cuando una persona atraviesa una crisis, es posible que no pueda contestar a todos y se encierre en sí misma.

Raquel no se mostró muy de acuerdo con eso y respondió: “El entorno es importante porque, por ejemplo, yo estoy convencida de que estoy haciendo algo bien y el entorno me dice: ‘ojo, ten cuidado, ojo con esto’. Pero si no escuchas a tu entorno y te vas a fe ciega con una persona, tienes que apechugar”, sentenció.