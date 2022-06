Raquel Argandoña reveló el nombre de la famosa amante de Marcelo Salas

La "Quintrala" dejó en claro que la relación fue algo momentáneo y sin importancia durante el 2014.

Marcelo Salas tuvo una amante, según Raquel Argandoña.

Una bomba nuclear lanzó durante los últimos días la panelista del programa "Zona de Estrellas", Raquel Argandoña, al revelar públicamente que el ex ídolo de La Roja, Marcelo Salas, tuvo un romance con otra figura del espectáculo nacional.

En el espacio de Zona Latina, conversaron sobre la mediática relación que existe entre la ‘fiera’ y el rostro de CHV, los que hace muy poco quedaron en boca de todos por la depresión que él sufre. En ese marco, profundizaron aún más sobre esto y de inmediato salieron a la luz cosas con sus exparejas.

"Falta uno ante", fue lo que se escuchó, generando la sorpresa de todos los presentes en el mencionado programa. Allí, Raquel Argandoña aprovechó su momento y reveló que Pamela Díaz tuvo un breve romance con el ex futbolista de Universidad de Chile.

"Falta uno: Marcelo Salas", expuso la madre de Kel Calderón. Tras la "bomba", aclaró que que no llegaron a ser una pareja oficialmente, pero que algo hubo entre ellos durante ese tiempo. "Sí, no fue relación, fue una pasada. Un ‘touch and go’. Sí, fue en el 2014", comentó. A su vez, resolvió que ella conoce sobre este tema, ya que ella misma lo presenció con sus propios ojos.

Finalmente, la animadora destacó que "yo me acuerdo porque estábamos en ‘Las Indomables’ y ellos salían a comer y todo el cuento. Sí, no creo haberme equivocado", cerró.