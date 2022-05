Raquel Argandoña reveló el insólito regalo que le dio "Mamo" Contreras a Eliseo Salazar

“Yo solamente te quiero decir Eliseo una cosa, si tú me vuelves a desmentir, voy a decir quién te regaló esa pistola metralleta”, señaló.

La noche del pasado viernes se estrenó la cuarta temporada del programa "Podemos Hablar" de CHV, conducido por Jean-Philippe Cretton. Los invitados para el debut fueron Fernando Solabarrieta, Jorge ‘Mago’ Valdivia, Roberto Cox, Jane Morgan, conocida como ‘Japi Jane’ y Raquel Argandoña. Y fue esta última quien sorprendió al realizar una directa advertencia a Eliseo Salazar, tras la consulta sobre quién se ha sentido amenazado con un arma.

“Esto lo voy a contar porque Eliseo Salazar me desmintió en un programa de este canal: La Divina Comida. Esto es de hace años, cuando estábamos casados y vivíamos en la casa lila”, inició. “Él me engañó con una promotora, me doy cuenta de que él estaba con ella en el hotel Sheraton. Vuelvo a la casa y le armo la maleta, pero cometí un error: primero le aviso a él antes que al taxi”, agregó.

La idea era que el vehículo lo llevara a la casa de esta mujer. Acto seguido, el expiloto llegó a la casa lila de San Damián antes que el taxi. “Lo siento y cierro mi dormitorio con llave, él me pedía que abriera y yo no lo hice”, relató.

“Entonces saca una pistola metralleta, dispara al aire y en eso llega el taxi. El chofer siente los balazos y le digo que llame a carabineros”, añadió. Tras recordar lo ocurrido esa noche, lanzó una sorprendente advertencia. “Yo solamente te quiero decir Eliseo una cosa, si tú me vuelves a desmentir, voy a decir quién te regaló esa pistola metralleta”, señaló.

“El nombre o el seudónimo empieza con ‘M’ y el apellido es con ‘C’. Murió y ha sido bien comentada la persona, así que me vuelves a desmentir, y yo voy a decir quién te regaló esa arma”, concluyó, haciendo alusión al "Mamo" Manuel Contreras.