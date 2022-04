Raquel Argandoña recordó la terrible traición que le hizo a Paty Maldonado

Raquel Argandoña y Paty Maldonado.

“Yo asumo, eso fue muy mal actuar mío. Fue muy feo, después seguimos y no nos hablábamos”, indicó Raquel Argandoña.

La opinologa nacional, Raquel Argandoña, recordó una antigua traición a Patricia Maldonado, luego de un conflicto en un programa radial. Según comentó en Zona de Estrellas, todo se habría originado tras una pelea al aire entre ambas, tras lo cual la “Quintrala” pidió un aumento de sueldo a escondidas de su amiga.

“Una vez la Pata se enojó mucho conmigo porque yo actué mal. Ella me llevó a un programa de radio que fue un éxito y a mí me pagaban bien, pero un día me hinchó tanto que yo renuncié a Gustavo Hasbún, que era nuestro director”, contó.

Sin embargo, su desvinculación no pudo llevarse a cabo, producto de diversos compromisos comerciales. A raíz de ello, pidió un aumento en su remuneración, situación que le ocultó a la Maldito. La animadora recordó que se sintió con un fuerte cargo de conciencia, pese a lo cual no se sinceró con la opinóloga, quien terminó enterándose de la situación por terceras personas y alejándose de ella.

“Yo asumo, eso fue muy mal actuar mío. Fue muy feo, después seguimos (en la radio) y no nos hablábamos”, cerró.