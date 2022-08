Raquel Argandoña reveló la fogosa noche de reconciliación entre Mauricio Isla y Thati Lira

"Yo creo que volvieron, a menos que haya sido un touch and go que no creo", indicó la panelista del programa Zona de Estrellas.

Mauricio Isla y Thati Lira se fueron a los besos, indicó Raquel Argandoña.

Uno de los grandes terremotos que tuvo la farándula nacional hace unas semanas atrás fue la confirmación del fin de la relación entre el futbolista de la Universidad Católica, Mauricio Isla, y la bailarina brasileña, Thati Lira.

Pese a eso, durante las últimas horas Raquel Argandoña reveló en el programa Zona de Estrellas de TV+, que ambos tuvieron un reencuentro en un conocido bar de Santiago. "El jueves pasado Thati Lira cumplió 40 años y lo celebró en el Bar Alonso. Después un grupo se fueron a Amanda y adivinen quién estaba ahí...", inició la presentadora de televisión.

Además, la ex edil de Pelarco indicó que "todos decían que Thati Lira había peleado con Mauricio Isla. No es así. Adivinen, ¿Quién la estaba esperando en el VIP?. Mauricio Isla", para después agregar que Isla y Lira "estuvieron a los besos toda la noche. Les importó nada que los conocidos que estaban ahí los vieran, demostraron su amor. Incluso, andaban vestidos casi iguales, con esas tonalidades color pastel".

Al ser consultada por cómo se enteró del supuesto reencuentro, indicó "lamentablemente para ellos había una pareja de amigos que estaba en el mismo vip y vieron todo, todo". "Yo creo que volvieron, a menos que haya sido un touch and go que no creo", cerró la ex panelista del extinto matinal Bienvenidos de Canal 13.