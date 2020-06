Raquel Argandoña le paró los carros a Moreira y Vidal en pleno despacho

A través del matinal ‘Bienvenidos’, se conoció el caso de Ricardo Pozas, un hombre de 74 años que trabaja como nochero para mantener a su familia.

La historia fue presentada por Raquel Argandoña, quien llegó hasta la comuna de San Bernardo donde vive Ricardo, constatándose que él no puede trabajar de día ya que debe hacerse cargo de su esposa que tiene alzheimer y de su hijo de 45 años que tiene hidrocefalia y epilepsia.

Ante la situación presentada, la historia tuvo un final feliz, ya que don Ricardo recibirá tanto ayuda económica como también algunos electrodomésticos y aportes para mejorar su casa.

Luego de la presentación del caso, se generó una tensa situación entre Iván Moreira y Francisco Vidal, que partió cuando Tonka le lanzó la pregunta a Moreira: ¿podría aportar con algo a don Ricardo?

A lo que Vidal comenta: “¡Ah, está Moreira!”.

El senador UDI respondió de inmediato: “¿Algún problema profesor Vidal o me va a garabatear de nuevo como la otra vez?“. A eso, Vidal solo agregó: “No tranquilo Moreira, tranquilo“.

El tema no quedó ahí y es que Raquel notoriamente molesta intervino: “Tonka disculpa, no quiero que los políticos empiecen a discutir. Estamos en una nota súper emotiva, escúchame, estoy contando una linda historia y me refería a la historia de Ricardo y su señora que van a cumplir 45 años de matrimonio (…) prefiero que los políticos no entren en esta historia”.

Finalmente, Moreira corroboró los dichos de la animadora. “Yo entiendo la emoción que pueda tener Raquel, pero dentro de los políticos tenemos humor negro, lo único que yo te puedo decir que la política tiene sentido si nosotros logramos ayudar a solucionar problemas como este”, expresó, junto con comprometer su ayuda a don Ricardo pero de manera interna.