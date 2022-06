Raquel Argandoña "destrozó" a Mauricio Pinilla por creerse la estrella de TVN

La panelista de “Zona de Estrellas” también descartó al exfutbolista para el Festival de Viña y aseguró que le faltan muchos años para ponerse a la altura de otros rostros.

Una dura crítica realizó la panelista del programa "Zona de Estrellas", Raquel Argandoña, en contra del animador de TVN, Mauricio Pinilla, sacándole toda posibilidad para que sea una alternativa para conducir el Festival de Viña del Mar.

En medio de la polémica que se dio por los dichos que el exfutbolista realizó en redes sociales, en contra del Gobierno de Gabriel Boric, por la intención de eliminar la tenencia de armas de fuego en el país, fue que la mediática panelista opinó respecto del deportista.

Y si bien no quiso entrar de lleno en sus declaraciones, sí apuntó a sus capacidades para la conducción, las cuales consideró óptimas, pero muy por debajo de otras figuras televisivas como Julio César Rodríguez o el fallecido Felipe Camiroaga.

“Le han dado muchas oportunidades, como a nadie, y las ha aprovechado (...) pero si se creyó que podía ser el animador del Festival de Viña, creo que fue una broma de mal gusto. Recién está entrando a la televisión para que se pare sobre ese escenario”, reveló la "Quintrala". “Se tiene que ir soltando un poco y puede ser un gran animador, nunca como Felipe Camiroaga porque muchos lo quisieron comparar ahí”, agregó.

Sus cuestionamientos al ex jugador no quedaron solo en eso, sino que los complementó con una crítica al look del deportista. “Lo malo, y a lo mejor me voy a llevar el odio de mucha gente, es el tatuaje en el cuello, es poco elegante y pierde fineza”, explicó, enfatizando en que está muy por debajo de otras figuras, como Julio César Rodríguez.

“Julio César que no me cae muy bien, pero debo reconocer que es un excelente profesional, un tipo culto, preparado, cercano a la gente. Un poquito populista a veces. Mientras, Pinilla le quedan años”, cerró.