Raquel Argandoña calificó de "perro chico" a Cata Pulido en TV+

La "Quintrala" nuevamente arremetió contra la polémica actriz en el programa de farándula de Zona Latina.

En todo un duelo de pesos pesados se convirtió el conflicto entre Raquel Argandoña y Cata Pulido, quienes hace semanas se vienen lanzando ácidos comentarios. En esta oportunidad, la madre de "Kel" reaccionó a los dichos de la actriz en Podemos Hablar de CHV.

Todo comenzó gracias a una crítica sin filtro de Argandoña en Zona de Estrellas. Mientras en el panel hablaban del paso por La Divina Comida de las panelistas de Las Indomables, la Quintrala no se aguantó y fiel a su estilo, lanzó un particular comentario.

“Todo le celebra, nada le discute. Está bien necesitar el trabajo, pero tienes que tener dignidad”, señaló aquella vez la "Quintrala", dando inició a la mala onda con Pulido.

Tras esto, la actriz tuvo su derecho a réplica en el programa Podemos Hablar que se emitió la noche del viernes en Chilevisión.

“Me parece bastante menos digno exponer a una amiga tuya por redes sociales para quedar bien con la galería. Yo a la Paty no le haría esas cosas. Esto de querer quedar bien con el pueblo y tener que someter a tu amiga que te ha dado, te ha dado la pega, o sea, no es cualquier amiga y uno tiene que cuidar a esas personas”, respondió la actriz.

Como la polémica no podía quedar ahí, en el capítulo del viernes de Zona de Estrellas pusieron el tema en la mesa, sacando un nuevo comentario sin filtro de la Quintrala.

“Mientras ustedes van a estar en el Enjoy Santiago, yo voy a estar muy pendiente al programa de Chilevisión Podemos Hablar. Porque parece que van a hablar de alguien de este panel, Raquel. De alguien, no sé de quién”, señaló Hugo Valencia en el programa. Tras esto, Raquel le restó importancia a los dichos de Pulido. “¿Es perro grande o perro chico? Si es perro chico, me da lo mismo”, cerró la ex animadora de Viña.