El lateral de Universidad Católica analizó sus objetivos para la temporada 2020.

El jugador conversó con La Tercera y reconoció que tras la partida de Cesar Fuentes a Colo Colo, él no haría lo mismo. "Me parece una lástima que se haya ido a Colo Colo. Yo no sé si lo habría hecho. Me siento identificado con el club, además Católica es mi casa. Creo que no podría ser".

Luego de la salida de Gustavo Quinteros, el seleccionado sub 23 solo tuvo palabras de elogios para el estratega: "Me agradeció por la disposición, y yo le agradecí porque sin dudas, me dejó muchas cosas que me van a servir para mi carrera. Me enseñó a ser bien agresivo en la marca".

También tuvo analizó a su nuevo DT, Ariel Holan: "No he hablado con él, pero tengo las referencias que tenemos todos de sus pasos por Defensa y Justicia y por Independiente. Me acuerdo de cómo jugaba ese equipo de Independiente, que tenía una muy buena camada de jugadores".

