Rafael Nadal elogió a Alejandro Tabilo previo a su duelo de exhibición en Santiago

El tenista español e ídolo mundial, Rafael Nadal, volverá a Chile para jugar un partido de exhibición ante la raqueta número uno del país, Alejandro Tabilo, el próximo 25 de noviembre en el Estadio San Carlos de Apoquindo, válido por la Copa Museo de la Moda.

"Me hace mucha ilusión poder volver después de tantos años sin poder venir. La última vez fue en 2013 y tengo un gran recuerdo", comenzó diciendo el máximo ganador de Grand Slam en la historia del tenis.

Pero no se quedó ahí, porque además se deshizo en elogios para el chileno: "Jugar con un ídolo local como es Alejandro también va a ser un momento especial. Siempre que he estado ahí me han tratado de la mejor manera posible los fanáticos, espero que vayan al partido, que nos veamos ahí y no puedo esperar que este día llegue", indicó.

Tras las palabras de "Rafa", Alejandro Tabilo no se quedó atrás y también tuvo palabras para el ídolo mundial, asegurando que "Nadal es mi ídolo de toda la vida, además será en un lugar muy especial para mi, porque en San Carlos entré al top 100".

"Lo voy a dejar todo en la cancha como siempre. Espero ver ese estadio lleno donde he vivido momentos muy lindos con todos ustedes, espero que todos puedan llegar a apoyar", cerró la primera raqueta nacional.