Rafael Garay reveló que conversó con Netflix para llevar su historia a las plataformas digitales

El ingeniero comercial Rafael Garay -conocido por estafar a diversos rostros de la TV nacional- aseguró que ha mantenido conversaciones con la plataforma de contenidos Netflix, con el fin de llevar su historia a una producción audiovisual, aunque de momento no ha logrado un acuerdo con la empresa norteamericana.

Según reveló diario La Tercera, el empresario condenado a 7 años de prisión por estafa reiterada, comentó a una trabajadora social encargada de hacerle peritajes para su proceso de reinserción, que escribió un libro y buscará llevar su historia al streaming, con el fin de obtener recursos para reparar a las víctimas de sus delitos.

“Tengo un plan para devolver el dinero a las 29 víctimas. Escribí un libro y ya tuve un acercamiento con gente de Netflix. Les dije que no, para tener otras instancias de negociación una vez fuera”, indicó.

Según el autodenominado economista y ex candidato del PRO a senador por la región del Bío Bío, a muchas de las víctimas no las conocía y que le dolió el daño causado por sus acciones.

“A muchas víctimas no las conocía. Me dolió escuchar relatos, no sólo por daño patrimonial, sino que moral. Ellos perdieron la confianza. Ese daño es irreparable y profundicé en la construcción del daño causado. Antes era algo teórico, porque cometí un delito tipificado. Merezco lo que pasó. Era lo que correspondía”, afirmó.

Garay se encuentra en libertad desde mayo de 2020, por decisión de la Corte Suprema, luego que su abogada Linda Catalán presentara varios documentos, sobre el interés del empresario para reinsertarse en la sociedad y cómo ha recompuesto relaciones con el resto de su familia.

En el peritaje, además se indicó que Garay viviría en un departamento con su pareja Antonella y el hijo de cuatro años de ambos.