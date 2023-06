Rafael Garay realizó una sentida confesión en medio de entrevista con JC Rodríguez

Este jueves y tras varios años, el economista Rafael Garay volvió a la televisión para dar cuenta de una querella en contra de su expareja, a quien acusa de violación de morada y amenazas.

Antes de comenzar con la entrevista en el programa Contigo en la mañana de CHV, el periodista Julio César Rodríguez se tomó un minuto en pantalla para hacer una aclaración.

“Queremos dejar constancia en vivo de que esta entrevista no es pagada. No se le ha entregado ningún dinero a Rafael Garay, absolutamente nada. Esta entrevista no tiene dinero de por medio”, señaló el animador.

Por su parte, Garay explicó que “yo escogí el espacio, creo que tengo razones para hacerlo. Son personas sensatas con las cuales se pueden conversar, es un tema complicado, yo llevo más de siete años sin entrevistas en vivo”.

Fue en este contexto que Julio César recordó el pasado reciente del economista, quien estuvo por más de 3 años en la cárcel por estafa reiterada. “Mucha gente se estará preguntando por qué hoy le vamos a creer a Rafael Garay toda historia”, indicó el comunicador.

Antes de contestar las preguntas, Garay reveló un íntimo encuentro con el periodista: “Efectivamente, la primera vez que nos encontramos, hace algunos días, yo te ofrecí disculpas, yo te mentí en una entrevista. Y bueno, le mentí a todo el mundo. Es lo que hice, estuve condenado, pero aquí la circunstancia es muy distinta”.

“Acá lo que hago, es decir, ‘me pasó algo’ y adjunto las pruebas para sustentarlo. Yo no pido que la gente me crea, pero hoy es todo distinto. He estado tratando de pararme, lo cual es superdifícil después de haber pasado por la cárcel”, sentenció el desaparecido economista.