Rafael Cavada se refirió a un posible "Estallido Social 2.0"

El periodista de Chilevisión explicó que "si la gente no tiene certezas, el estallido va a ocurrir".

Uno de los periodistas que se ha ganado el cariño de la gente en las calles es Rafael Cavada, quien no ha dudado nunca en manifestar una posición clara respecto al estallido y las demandas sociales que pide la gente por el país, lo que ha evitado que sea "linchado" por la gente en las protestas.

El periodista declaró a La Cuarta que: “Soy un tipo que lo pasa muy bien con su pega, jajajá. En situaciones como estas siempre hay cosas que informar, lo que se hace bien, lo malo, lo que hay que mejorar”.

A pesar que a veces ha salido "trasquilado" por los adherentes a la marcha del ‘Rechazo’ , el temor no es una palabra que él tenga en su vocabulario cuando se trata del trabajo.

“Siempre está el riesgo de que te llegue una piedra, un balín, el insulto, pero también ocurren cosas que reconfortan. Un día reporteando conocí a una señora a la que se le echó a perder la silla de ruedas. Lo publiqué en Twitter, el marido estaba postrado. A los días llegó una silla, cocina, cama y ayuda monetaria. Eso hace que uno se sienta favorecido en la vida. Gente que nunca te ha visto se pone en contacto para ayudar”, comentó al profesional.

Consultado por si alguna vez ha sentido temor de transitar por Plaza Italia, comentó que afortunadamente se le ha “permitido ir, ver, registrar y transmitir”, teniendo siempre claro que “se trata de un espacio simbólico, por algo le cambiaron el nombre”.

“Ahí se disputa un terreno cultural y lo que se ve en términos de manifestaciones, con mayor o menor grado de agresividad, es reflejo que un diálogo que está pendiente. Yo siento que, de alguna manera, tengo el privilegio de poder reportear, hacer eco, aclarar cosas…“, agregó.

El medio le preguntó por su visión respecto a la crisis política social que vive el país desde el estallido social y que se ha visto acrecentada por la pandemia y, a su juicio, el pronóstico es claro.

“Me sumo a dos personas. Primero, Mahmud Aleuy señaló que si la gente no tiene certezas, el estallido va a ocurrir. Y luego, Axel Callís, experto en temas electorales, dijo que el estallido nunca terminó, se puso en puntos suspensivos, es el mismo, va a continuar. Y lo creo. Si no se le da certeza a la gente en lo que tiene que ver con sobrevivencia, es imposible pensar que dejamos todo atrás”, cerró.