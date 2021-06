Rafa Cavada trató de "tonta" a la gente descubierta en masiva fiesta en Bellavista

"Con que una persona se haya levantado con síntomas y allá estado anoche en esa fiesta, uno puede especular con que contagió", expresó.

Una masiva aglomeración se vivió el pasado viernes por la noche en el barrio Bellavista, donde numerosas personas asistieron a los diversos locales del sector en el último previo a la cuarentena total de la Región Metropolitana.

La situación fue criticada por autoridades y también por la ciudadanía, ya que expresaron su molestia en el marco de una nueva ola de contagios que azota el país y que tiene a los recintos sanitarios al borde del colapso.

Sobre esto, el periodista y conductor de CHV Noticias y CNN Chile, Rafael Cavada, afirmó que “es importante la conciencia del colectivo y allí hay un claro ejemplo de que está fuera de control y de que depende solamente del nivel de conciencia que uno tenga sobre el riesgo en el que uno incurra”.

“Todos hemos sido jóvenes, todos hemos sido irresponsables y hemos tenido la sensación de que somos inmortales, una tontera que a uno se le pasa con la edad evidentemente, pero mientras lo que está en juego sea la salud de uno, es problema de uno. Pero ahí, está en juego la salud de una comunidad”, agregó.

Además, Cavada recalcó que “con que una persona se haya levantado con síntomas y allá estado anoche en esa fiesta, uno puede especular con que contagió o está en posición de contagiar a mucha gente”.

“Lo que tenemos que hacer, desde la autoridad y sobre todo desde los medios de comunicación, es hacerle entender a estas personas que lo que están arriesgando ahí no es a sufrir ellos una enfermedad que, por ser jóvenes, podría ser leve, están arriesgándose a mandar a otra persona a la UCI. Y ahí me parece que hay gente muy tonta o nosotros no hemos hecho la pega lo suficientemente bien o una combinación de ambas”, cerró.