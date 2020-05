Radiografía de la delincuencia que afecta a Chile en tiempos de pandemia

En tiempos de pandemia y cuarentena por coronavirus, muchos efectivos policiales han pasado de perseguir a delincuentes a fiscalizar el cumplimiento del aislamiento por parte de los ciudadanos.

Según Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, la cantidad de delitos han bajado, esto comparando este segundo trimestre con los meses de marzo, abril y mayo del año pasado; donde ha habido una disminución del 20% en la cantidad de delitos. "Esto en relación a la cantidad de denuncias con las detenciones que han habido".

En cuanto a los delitos que han bajado pudo comentar que los robos por sorpresa y los hurtos son los que habían estado ocurriendo con frecuencia en el país, pero con los controles que se han instaurado en las entradas y salidas de muchos centros de compras, estos han tendido a disminuir. Igualmente las bajas aglomeraciones en las calles, han llevado a disminuir las oportunidades para los delincuentes.

El robo con violencia sin embargo, no ha sufrido mucha modificación en cuanto a frecuencia, y según Johnson no se puede llegar a saber a ciencia cierta un porcentaje como tal porque no existen unos valores estadísticamente significativo.

Lo que si afirmó fue la aparición y aumento de un delito que no se había notado en tiempos pasados: delitos vinculados a la salud pública. Poner en riesgo la salud de las personas al no cumplir la cuarentena, es catalogo hoy como un delito. También se ha estado viendo un aumento en falsos médicos, enfermeras,químicos farmacéuticos, donde ya hay alrededor de unos 1.000 casos en un periodo de apenas dos meses.

También dio a conocer que más del 85% de los delitos ocurre en vía publica, mientras que un 15% ocurre en propiedades (casas, locales, empresas), que por lo general ocurren cuando no existen moradores.