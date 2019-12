Desde el medio informan que el Cacique no tiene en sus planes al jugador.

Hoy se supo que Jorge Valdivia ya no sigue en el Monumental, Mario Salas ya comienza a conformar el plantel para el 2020 y está sacando jugadores que ya no le sirven.

Otro jugador que busca su salida de Macul es Iván Morales, delantero que nunca tuvo su lugar en el equipo del Comandante y unos meses atrás su representante reclamó la falta de titularidad del formado en Colo-Colo.

"Iván Morales no es extremo. Todos los scouts en Toulon decíamos lo mismo. Es un delantero de área, no lo saquemos a la punta. Se lo he planteado a Marcelo (Espina) y al presidente (Aníbal Mosa)" dijo su agente a la Radio ADN.

"Claramente no es del agrado del entrenador o no cumple una función que el entrenador quier.Está probado que Morales no está cómodo ahí. Ahora llegó este entrenador y lo pone de extremo, obviamente no va a tener rendimiento, porque está experimentando y conociendo esa posición. Yo hablé con el jugador, y él ya ha manifestado muchas veces que prefiere jugar por adentro", agregó

Mario Salas respondió el 22 de agosto: "Iván reúne las condiciones para jugar en los dos puestos. He sentido que es mucho más valioso por fuera que por dentro del área".

La clausula de salida del atacante es de cinco millones de dólares y en agosto Colo Colo recibió una oferta desde España por un monto de tres millones de dólares.