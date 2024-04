Quinteros no olvida a Colo Colo y compara a Damián Pizarro con un histórico delantero

Gustavo Quinteros abandonó hace ya cuatro meses Colo Colo pero aún no se olvida del club a pesar del buen momento que vive en Argentina. Ahora, el querido exentrenador de los albos se tomó su tiempo para opinar respecto a la situación que vive Damián Pizarro, comparándolo con un histórico delantero.

"Tiene muchas condiciones. A mí me hacía acordar mucho cuando inició Batistuta. Batistuta con 17, 18 años era igual, yo me acuerdo que él no le fue bien al principio. Él llegaba una hora antes y se iba una hora después y entrenaba todo el tiempo definición, remate, movimientos y terminó siendo el mejor delantero de Europa, pero tenía la misma potencia, la misma fuerza, todo parecido a Damián”, señaló el DT en TNT Sports.

Respecto al futuro de su expupilo, Quinteros confesó que "me pone muy contento que lo hayan vendido, porque es un chico que, por cómo se trabaja en Europa y por todas las condiciones que le dan, él va a aprender mucho y va a tener la posibilidad de mejorar en la definición y en el juego, en todo".

Además, Quinteros también tuvo tiempo para recordar los inicios de Damián Pizarro en el profesionalismo. "Debutó muy joven para un equipo tan grande, jugar Copa Libertadores, darle toda la responsabilidad del gol. Eso le pesó mucho, porque también cuando jugaba en Proyección hacia goles casi todos los partidos, los partidos de entrenamientos y en los partidos amistosos hacía goles", concluyó.

Es así como Gustavo Quinteros tuvo su tiempo para dedicarle palabras a Damián Pizarro, delantero que debutó con él en el profesionalismo y que ha sido muy criticado por su falta de gol. Sin embargo, el joven jugador tiene los días contados en Chile pues en poco tiempo se marchará rumbo a Udinese para continuar su carrera.