“Quiere ser médico”: Habla la mamá del joven que fue grabado destripando un perro en la calle

La madre del joven que fue sorprendido desmembrando un perro en plena vía pública de Curicó, salió a ofrecer disculpas por su hijo, además explicó por qué lo habría hecho.

Eran cerca de las 17:00 del martes 9 de mayo, en una plazoleta de Villa Los Almendros. Una mujer que pasaba en vehículo por el lugar, junto a su esposo, no podía creer lo que sus ojos veían: un hombre con sus manos ensangrentadas despedazaba el cadáver de un perro.

Se detuvieron y grabaron la escena. El sujeto, con un cuchillo, abrió el tórax del animal y comenzó a escudriñarlo. “Estaba oliendo los órganos”, dijo a BioBioChile otra de las personas que presenciaron la terrible escena.

Una vez viralizado el video, desde el municipio informaron que el perro había sido atropellado en ese lugar y estaba fallecido cuando el joven lo llevó a una orilla y comenzó a desmembrarlo.

Tres días después se supo que Carabineros logró identificar al protagonista de las imágenes y lo detuvo. Se trataba de un joven de 19 años que fue puesto en libertad mientras continúa la investigación. “Luego de aportar diversos antecedentes, acompañado por una familiar, este joven quedó en libertad, apercibido por el artículo 26″, comunicó la institución policial.

En conversación con Vivimos La Noticia, la mamá del joven, junto con ofrecer disculpas quiso explicar que su hijo tiene Asperger y quiere ser médico.

“Mi hijo quiere ser médico y como consiguió el animal muerto, quería revisar para saber en qué estado de descomposición estaba y hacer una investigación. Lo único que no entiende es que no puede hacerlo en público, porque tiene Asperger y a veces no cuantifica sus acciones, cree que no pasa nada, como dice él”, comentó la mujer.

“Todo esto lo hizo porque a él le gusta la medicina, quiere estudiar eso. Lamentablemente, no entró a la universidad porque se equivocó en la postulación, pero tuvo un puntaje de sobre 900 puntos”, aseguró.

La madre ofreció disculpas, “por lo que mi hijo hizo, por mí y por mi familia”.

Además, denunció que su familia ha sido blanco de ataques producto de lo ocurrido. “Sé que no es correcto, pero no es para que nos vivan acosando, acusando a mi hijo de asesino sin tener pruebas”. Sobre los comentarios “xenofóbicos” por su origen extranjero, aclaró que su hijo nació en Chile y ella lleva 21 años en este país.