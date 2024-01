Quiebre total en directorio de Colo Colo por negociaciones con Arturo Vidal

Pese a haber tenido prácticamente todo listo para sellar su anhelado regreso a Colo Colo, el futuro de Arturo Vidal todavía es incierto, y es que las tensas negociaciones no solo han generado roces entre el jugador y la directiva del club, sino que también se habla de un quiebre total en la interna de Blanco y Negro.

Así es, hace tan solo unos días parecía que el camino estaba pavimentado para que el mediocampista de 36 años retornara al equipo de sus amores, pero aparentemente aún no alcanza un acuerdo con los altos mandos del Cacique, e incluso acusó durante una transmisión en su canal de Twitch que las cosas "ahora van para atrás".

En esa línea, ADN Deportes reveló que "ya había concordancia en torno a que se firmaría un año de contrato a cambio de 1,2 millones de dólares, sin renovación automática y sólo faltaban los exámenes médicos”, siendo este último punto el que abrió la brecha entre los altos mandos de Blanco y Negro.

El problema radica en que el denominado "Bloque Vial", quienes no están del todo convencidos con la contratación del futbolista por temas físicos, solicitaron que los exámenes de rigor se realizaran con un médico particular en la Clínica Santa María, y no bajo el protocolo habitual de los jugadores del club.

Esto no gustó para nada a Arturo Vidal, quien expresó públicamente que las negociaciones lo tienen "al límite". Ante ello, Aníbal Mosa y el Club Social y Deportivo, quienes no comparten los intereses de Vial y compañía, le solicitaron al jugador "paciencia y tranquilidad", puesto que su principal objetivo es sellar su regreso a Macul, y ya se baraja la opción de una reunión extraordinaria para analizar la situación.