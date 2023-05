"¡Qué vergüenza!": Emeterio Ureta criticó sin piedad a Cecilia Bolocco por cambio de apellido de su hijo

El empresario Emeterio Ureta lanzó una dura crítica hacia la exMiss Universo, Cecilia Bolocco, en la última publicación que realizó para agradecer los saludos de cumpleaños.

El conocido “Marqués de Arrayán” señaló que la modelo y empresaria es “culpable” del cambio de apellido que aplicó su hijo Máximo en su cuenta personal de Instagram, donde el joven tiene puesto en su username “Máximo Bolocco”.

Sin embargo esto fue aclarado por el joven anteriormente en una entrevista al medio TiempoX, donde expresó que se sentía más representado por el apellido de su madre.

“No me he cambiado el orden de mis apellidos, pero me siento más representado por el apellido de mi mamá. Lo he dicho varias veces, pero no voy a borrar el apellido Menem. Nunca viví con mi papá, así que me siento más cómodo con el apellido de ella”, dijo en aquella oportunidad.

Es así como el padre Tita Ureta dejó clara su molestia tras el último post de Bolocco.

“Con velitas y torta a la hora de almuerzo… No doy más de amor y agradecimiento”, dijo la personalidad por el gesto que se mandó su enamorado, Pepo Daire y su hijo Máximo.

Ante esto, Emeterio no se aguantó y lanzó su cruda opinión sobre el cambio que realizó el joven en la red social.

“Por favor, parece que tienes nada en la cabeza. Falta de cultura y roce social. Tu hijo es Menem aunque lo niegues”, comentó.

“Qué asco que una madre le cambie el apellido a su hijo. ¡Qué vergüenza!”, añadió y rápidamente fue corregido por algunos usuarios de Instagram, quienes le explicaron que la decisión la tomó el joven.