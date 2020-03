Qué significa el 2% constitucional que aplicará Piñera por el coronavirus

¿Qué es el 2% Constitucional?

Este jueves, el Presidente de la República, Sebastian Piñera, anunció el plan económico que adoptará el gobierno para enfrentar la crisis que afecta al país debido a la pandemia de Coronavirus.

El plan de fortalecimiento de la economía contempla una inversión de 11.700.000 millones de dólares, cifra que equivale al 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y que irá en ayuda para los organismos involucrados Piñera enfatizó que las medidas del Gobierno buscan "compensar y atenuar" las consecuencias que ha generado en el país la pandemia".

Además el Mandatario comentó que "he dispuesto utilizar un mecanismo que está contemplado en nuestra Constitución, y que es conocido como el 2% constitucional."

Pero ¿qué significa este 2% constitucional?... te lo explicamos a continuación.

De acuerdo con el artículo 32, número 20 de la Constitución, el Presidente de la República "con la firma de todos los ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley, para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país, este monto no deberá exceder el 2% de la Ley de Presupuestos vigente. El dinero puede obtenerse de distintos lugares, como los fondos soberanos".

Mediante el uso del 2% además se puede "contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos".

La normativa puntualiza que "los ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este número serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro, y culpables del delito de malversación de caudales públicos".