Qué relación tiene el frío y la propagación del coronavirus

Desde la aparición del coronavirus se han generado una gran cantidad de creencias en torno a este virus. Uno de ellos es que se cree que las altas y bajas temperaturas pueden agravar el brote del virus.

El otoño ya llegó al país y con él, el anuncio por parte del ministro Mañalich que asegura que durante esta estación se dará el registro del peak de la enfermedad.

Desde la Dirección Meteorológica de Chile, el meteorólogo Roberto Osorio, asegura que las temperaturas mínimas y máximas estarían por sobre lo normal para el otoño y las lluvias volverían a escasear en la zona central.

"Lo que se espera en el mediano y largo plazo a nivel de trimestre, marzo, abril y mayo, es que por lo menos en la zona central se presenten precipitaciones por debajo de lo normal, no significa que no precipite, pero será por debajo de lo normal", indicó.

También aseguró que "no deberían existir temperaturas tan bajas, pero (más al sur) en el tramo entre Talca y Los Ángeles sí podrían estar por lo más bajo de lo normal. Mientras que las máximas se espera que en gran parte el país esté por sobre lo normal".

Ante estas aseveraciones, surge la duda si el frio ayudaría a diseminar mucho mas la infección.

En conversaciones con Emol la infectóloga de Red Salud UC Christus, Cecilia Perret, manifestó que "de eso no hay ninguna información, uno podría teorizar, pero no hay nada que se haya confirmado con relación a este virus. En el sudeste asiático o en China no todas las localidades tienen temperaturas bajas y tuvieron una expansión importante".

"Pareciera ser que no es un elemento determinante que empeorara significativamente la epidemia", sostuvo la especialista.

Lo que si dejó en claro es que esta condición ambiental (el frio), favorecen a que las personas quieran permanecer mas cerca, lo que seria contradictorio y una fuente de propiciar el contagio.

"Como este es un virus nuevo no sabemos cómo es su comportamiento bajo el espectro de distintas temperaturas", aseveró.

Recomendó: "mantener los ambientes ventilados, conservar las distancias lo que más se pueda, el uso de calefacción que sea lo menos dañina posible de modo que nuestra vía aérea, que es nuestra barrera de defensa, esté lo mejor posible".