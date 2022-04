"Que le den mi Barcelona": Pep Guardiola se rindió a los pies de Marcelo Bielsa

"Cada jugador con él tiene un antes y un después en sus carreras", aseguró el actual entrenador del Manchester City sobre el rosarino.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, siempre se ha declarado un admirador del trabajo de su colega trasandino, Marcelo Bielsa, especialmente por el estilo de juego del "Loco", a quien tuvo el honor de enfrentar en la Premier League cuando dirigía al Leeds United.

En entrevista con Telemundo, el estratega español mostró su faceta más cariñosa con el argentino. El actual entrenador de los Ciudadanos dio detalles de lo que significa el ex DT de la selección chilena para él.

"Cada jugador que juega con Marcelo, hay un antes y después en sus carreras. Y personales, no creo que solo en el juego", lanzó de entrada. "Hay cosas que probablemente Marcelo hace que, wow, yo soy incapaz de poder hacerlas", agregó.

"La capacidad de resiliencia que tiene en sus equipos. Amo esa cosa del “se puede hacer mejor”, no quejarse. Admiro sus ruedas de prensa, sus análisis post partido, en no buscar (excusas)", declaró.

De hecho, Guardiola enfatizó en cómo Marcelo Bielsa enfrenta las críticas. "Todos los entrenadores nos justificamos delante de los medios para tener una red de protección. Y él siempre pone su prestigio para que lo pisoteen. Le da igual, lo pone ahí y eso es impagable".

"Otros (andan con) que no tengo jugadores, no me han fichado, tengo lesionados, los penales, el árbitro, que soy un ganador y no sé qué. Él jamás. Pierde a sus mejores jugadores y va al frente con los demás", señaló.

Pep Guardiola no solo habló del impacto que tiene Marcelo Bielsa en sus equipos, sino que también cómo su labor impacta en el resto del mundo.

"Le conozco un poco y no sé hasta qué punto lo conoce alguien. Y su aprendizaje, dignifica mucho nuestra profesión. Gracias a él, está mejor vista", explicó.

De hecho, el técnico del Manchester City lo ejemplificó con lo que son los planteles que toma. "Sus equipos son así. Yo voy. Me quieres o me odias, no hay término medio. Cuando generar sus dinámicas positivas, son un dolor de muelas para el contrario".

A tal punto llega la admiración de Pep Guardiola, que confesó que jugar contra Marcelo Bielsa es el mayor desafío del año para cualquier DT.

"Juegas contra sus equipos y tienes que hacer cosas que durante todo el año no te las encuentras nunca. Debes adaptar tu forma de atacar y defender una vez al año, cuando juegas con él. Y cuando te pasan por encima, lo hacen. Aunque su manera de entrenar es un gran desgaste físico y emocional. Para sostenerlo, necesita gran capacidad de liderazgo y eso es un valor", añadió.

Consultado por los pocos éxitos pese al nivel de los equipos de Marcelo Bielsa, el DT del Manchester City lo defiende. "Todos tenemos un final. No solo a Marcelo, yo también me acabé en el Barcelona. No solo él. Es el nivel de exigencia, pero eso me interesa poco. Me cansan los ganadores, los que son juzgados por los títulos".

De hecho y para cerrar, comparó lo que pasaría si cambiaran roles en sus carreras. "Que le den mi Barcelona y ya verán cómo ganaría. Que me den a mí al Leeds, con todo respeto, estaría en Championship y no lo hubiera subido. Eso de que no ha ganado… ya", cerró.