Punto negro: jubilados con contrato no se pueden acoger a la ley de "Protección del empleo"

La nueva ley de “Protección al Empleo” que busca el resguardo del empleo y que no se generen despidos durante la crisis sanitaria dada por la pandemia del coronavirus, al parecer no realiza los resguardos necesarios para los pensionados, así lo recalcan abogados laboristas que se mantienen al tanto sobre el tema.

Desde este pasado miércoles ya se puede acceder a la solicitud del beneficio en el portal oficial de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), sin embargo, muchos empleadores denunciaron problemas al querer solicitar el beneficio a sus trabajadores jubilados, que aun cuentan con contratos formales.

"Tenemos unos 25 trabajadores que son jubilados, algunos meseros y otros cocineros, pero estamos con un drama porque no queremos despedirlos y dejarlos botados, pero como ya están pensionados y no tienen Seguro de Cesantía no se pueden acoger a la alternativa que se nos está dando", contó Vincenzo Rulli, gerente de la icónica cadena de restaurantes de crustáceos y mariscos Ocean Pacific's al medio Emol.

Se conoce que el Seguro de Desempleo o cesantía, es un seguro obligatorio al que están afectos todos los trabajadores dependientes que inicien o reinicien actividades laborales a partir del 2 de octubre de 2002. "Antes del 2002 la afiliación al seguro era voluntaria y, después, pasó a ser automática para cada nuevo contrato. Por eso, los trabajadores que tienen contrato con el mismo empleador desde antes del 2002 y no se adhirieron voluntariamente al seguro, tampoco pueden acceder a la ley y ahí tienes otro caso de gente con trabajo formal que no puede porque no tiene fondos en la AFC", explica Hugo Cifuentes, abogado y doctor en Derecho de Seguridad Social.

Según se detalla la ley, solo se podrán acoger a ella los trabajadores afiliados al seguro; y teniendo en cuenta de que, aunque el jubilado posea un contrato, este no cotiza en dicho seguro, por lo que no podrá hacer uso del subsidio.

"Hoy hay personas que efectivamente tienen jubilación y tienen contrato de trabajo que puede ser a plazo o indefinido, pero esos trabajadores no tienen seguro de cesantía. No tienen seguro porque ya no cotiza ni él ni su empleador en la AFC, porque la ley del Seguro de Cesantía no contempla como afiliados a los pensionados".

"El que está jubilado tiene una fuente de ingreso que es su pensión, entonces no es que quede desamparado por completo. Esa persona, si bien es cierto no va a tener este segundo ingreso que es su remuneración, él va a contar con su pensión de vejez", comenta el abogado Luis Lizama.

El Ministerio del Trabajo asegura que se encuentra trabajando para adoptar algunas otras medidas donde se puedan tomar en cuenta a los pensionados.

"Sin perjuicio de que este grupo se encuentra protegido por la seguridad social, mediante el pago de su pensión, además de las medidas tomadas en diciembre del año pasado que implicaron el aumento de la pensión básica solidaria y de la pensión máxima con aporte solidario, cuyo efecto, en este último caso, fue un aumento del aporte previsional solidario".