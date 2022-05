Pulso Ciudadano reveló que la desaprobación a Gabriel Boric alcanzó un histórico nivel

En sus principales hallazgos, el gobierno aumentó 3,3 puntos en desaprobación, subiendo de 57,8% a un 61,1%.

Este domingo se dieron a conocer los resultados de la última medición de la encuesta Pulso Ciudadano, quienes midieron las preferencias de la población durante la primera quincena de mayo de 2022. El estudio fue realizado entre el 10 y 13 de mayo, consultando su opinión a 1.016 personas, hombres y mujeres mayores de 18 años, en 172 comunas a nivel nacional.

En sus principales hallazgos, el gobierno del presidente Gabriel Boric aumenta 3,3 puntos en desaprobación, subiendo de 57,8% a un 61,1%. Quienes aprueban su gestión se mantuvieron en un empate técnico, pasando de 24,2% a sólo 24%.

Pulso Ciudadano | Mayo 2022

El Rechazo sigue creciendo

En tanto, respecto del plebiscito constitucional de salida, la opción Rechazo aumentó fuertemente sus preferencias, con más de 18 puntos de ventaja sobre el Apruebo.

Según el sondeo, la opción “Rechazo” es mencionada por 45,6% de los consultados, mientras que la opción “Apruebo” es consignada por 27,1% de las personas. Eso sí, 27,4% indica no tener aún decidido su voto.

En la anterior medición, el Rechazo marcaba un 40,5% y el Apruebo un 29,1%, confirmándose una tendencia sostenida al crecimiento de la primera opción.

En este mismo sentido, un 58,3% de los encuestados afirma que tiene su voto decidido o muy decidido, frente a 23,4% que indica estar poco o nada decidido; y un 18,3% asume una posición intermedia, declarando estar “medianamente decidido”. Ya en ello, 78,1% declara estar seguro o muy seguro de que irá a votar al Plebiscito de Salida. 14,7% no está seguro de si irá o no, mientras sólo un 7,1% está seguro o muy seguro de que no asistirá.

Pulso Ciudadano | Mayo 2022

De forma similar, el 46,2% de los encuestados tiene una percepción de que el trabajo de la Convención Constitucional ha sido malo o muy malo. Un 34,7% lo percibe como “regular” y un 19% lo califica como bueno o muy bueno.