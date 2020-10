Pullman Bus implementará histórica medida en sus viajes interprovinciales

View this post on Instagram

Porque en PullmanBus amámos a los animales❤. Les contamos que pronto implementaremos el servicio Mascota a Bordo😉. Iniciaremos con tramos cortitos🐾 para ir aprendiendo poco a poco. Seremos la primera empresa de transporte interurbano terrestre en llevar a perritos y gatitos en asientos de humanos ¡el transporte del futuro será pet friendly!🐶🐱🐾 #PullmanBusContigo🚌💨🇨🇱 #MascotaaBordo 🐾💕