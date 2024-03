Un trágico evento oscureció a la ciudad de Antofagasta en plena víspera del Día Internacional de la Mujer. Una conocida profesora se quitó la vida luego de reiteradas denuncias de amenazas y acoso. Katherine Yoma Valdivia era profesora de Inglés y ejercía en la Escuela D-68 José Papic Radnic. La mujer fue encontrada muerta por sus familiares la noche del pasado jueves, a pocas horas de la conmemoración del 8M.



El Colegio de Profesores detalló que la educadora sufría “cuadros de ansiedad, depresión y miedo”, a raíz de ataques y amenazas en su lugar de trabajo. Según consignó el Diario de Antofagasta, la docente hizo pública su situación en 2023, denunciando ser víctima de amenazas de muerte por parte de una alumna y agresiones de su apoderado.



“Me las vas a pagar, por tu culpa mi hija no está en la escuela”, fue uno de los mensajes que le llegó cuando la menor había sido suspendida. Contó que en una ocasión, el apoderado la esperó a la salida de la escuela para agredirla y romper su teléfono celular. La profesora se vio obligada a pedir reposo médico y lamentaba que la adolescente no fuese retirada del establecimiento. “En lugar de sentir protección, me sentí sola”, declaró en ese entonces.



Movilización por muerte de profesora



Frente a la muerte de Katherine, desde el Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación de Antofagasta se refirieron al problema de fondo. Indicaron que se requieren de forma urgente protocolos para evitar abuso y acoso sexual en los establecimientos. De esta forma, anunciaron un paro en sus funciones hasta que la Corporación Municipal entregue soluciones. Asimismo, realizaron una manifestación en el frontis de la Corporación Municipal.