Profesor sorprende a las redes por hacer que sus alumnos rindan una prueba con trajes típicos

En el último tiempo los virales de TikTok, han tenido como escenario los colegios y universidades. En esta oportunidad un profesor contó una curiosa manera para motivar a sus alumnos a comprometerse con las fiestas patrias.

El docente se volvió viral en la popular plataforma de videos tras mostrar la respuesta de sus alumnos luego de que les prometiera un premio para el examen a quienes llegaran con trajes típicos del país. La particular forma de motivar a sus estudiantes fue elogiada por los internautas.

Ernesto Canales (@ernestocanalesg en TikTok), es el profesor que decidió compartir la ingeniosa iniciativa: “Cuando eres profe y dices que si vienen con trajes típicos de Chile, les das cinco décimas para la solemne”, comentó en el video.

El registro ya suma más de 800 mil reproducciones en solo algunas horas y se puede apreciar como los estudiantes llegaron con trajes de diferentes zonas del país para rendir prueba y recibir la tan anhelada recompensa.

“¡Qué buena que vinieron así!”, les comenta el docente con sorpresa en el video.

“Todos ellos van a tener cinco décimas”, señaló con mucha ilusión el ocurrente educador.

Los comentarios no tardaron en llegar y muchos internautas destacaron el compromiso de los estudiantes, en especial de la joven que tomó la decisión de vestir como pascuense: "Sorry pero la pascuense ganó más que 5 décimas! Considera el frío po", "Para la de pascuense subale 1 punto pq en Casona si que hace frío", "La pascuense no merece décimas merece altiro un 7", " Muy bien ahí, incentivando la cultura chilena", "la niña pascuense se la jugó", fueron algunas de las reacciones.

Te puede interesar: Tiktoker gringa se mostró impactada por celebración de Fiestas Patrias

Revisa el video viral de profesor: