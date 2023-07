Profe revela estrategia para quienes no pueden evacuar subiendo “al cerro” tras un tsunami

Matías Carvajal, profe del Instituto de Geografía de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, compartió hilo acerca de los tsunamis y reveló que tan preparados estamos en Chile ante un desastre natural de este tipo.

Según el docente que estudia los terremotos y tsunamis en zonas de subducción, hay dos “cosas que sabemos con certeza”.

La primera, es recordar que los tsunamis “han inundado Chile por millones de años y lo seguirán haciendo”; y segundo, aclaró que “hay sectores inundables donde el cerro está muy lejos. Ejemplo: Viña del Mar se inunda antes que nosotros lleguemos a zona segura”. Como ejemplo, compartió un video que lo corroboraría.

“Además de concientizar, países con este problema (Japón, Tailandia, USA) han construido/habilitado estructuras para alejarse verticalmente del mar (edificios altos, por ejemplo) donde ‘el cerro’ esté muy lejos. Chile ha avanzado mucho en la preparación desde el 27F, pero no en esto. Necesitamos aprender a evacuar”, señaló.

Tras esto, mostró algunos ejemplos:

Además de concientizar, países con este problema (Japón, Tailandia, USA) han construido/habilitado estructuras para alejarse verticalmente del mar donde “el cerro” esté muy lejos



Profe aclara dudas sobre la evacuación

Sus seguidores en la red del pajarito se llenaron de dudas, por lo que el profe de la PUCV se dio el tiempo para aclarar algunas de las preguntas.

“Estando en Viña, a una cuadra del mar el 27/F, decidimos esperar y usar evacuación vertical por lo mismo que indicas. Sin saber distancia exacta para estar en zona segura, con adultos mayores, la lógica indicaba quedarse, esperar señales y subir al edificio que no había colapsado”, le expuso un usuario.

“Ese día no sabíamos qué iba a pasar en Viña con el tsunami. Al final, no pasó nada. Si hubiese pasado, tu decisión basada en la lógica te hubiese salvado la vida. Necesitamos que esa lógica esté en el plan de emergencia y en la gente. No podemos improvisar, tenemos que aprender a evacuar”, respondió Carvajal.

Otra usuaria se sumó a las consultas: “Hay muchos edificios en el plano de Viña de 4 y 5 pisos. Si no colapsa serviría subir al último piso?”.

“Si el tsunami ocurre hoy, es lo que haría yo, sobre todo si el edificio no está en las primeras líneas enfrentando al mar. Pero eso tiene que evaluarse antes que ocurra considerando varios aspectos. En estas cosas de vida o muerte no podemos improvisar, tenemos que saber evacuar”, le contestó el docente.

