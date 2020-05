Profe Maza le tiró las orejas a Mañalich sin pudor alguno tras estos dichos

El astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas, José Maza, sin pelos en la lengua se refirió de manera dura hacia el ministro de salud, Jaime Mañalich, con respecto a la gestión frente a la pandemia por Covid-19. Maza sostiene que el ministro de Salud tiene un discurso "esquizofrénico", haciendo alusión a las anteriores declaraciones del secretario de Estado.

"Se ve lindo cuando se queda callado. Si este es más peleador que Gary Medel, yo los metería a la cancha a los dos para ver quién se come a quién”, dijo Maza.

“En los últimos 10 años, Chile va a España a ganarle a España, va a Francia, a ganarle a Francia, va a Italia a tratar de ganarle a Italia. Chile no se cachiporrea de que somos mejor que Haití para el fútbol. El discurso medio esquizofrénico que tiene el ministro de Salud, es que somos parte de la OCDE, parte de los países desarrollados del mundo. Y ni siquiera miramos, arrugamos la nariz para arriba, ni siquiera miramos este barrio, porque este es un barrio medio picante. Chile no podemos sacarlo de este barrio picante y llevarlo a Europa, el barrio picante no lo miramos. Y ahora con esto, el ministro se cachiporrea de que estamos mejor que todos los picantes del barrio”, argumentó Maza.