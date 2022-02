Profe Campusano realizó una vergonzosa disculpa tras sus comentarios sobre Izkia Siches

“No provoqué, alguien me provocó para que yo hiciera ese mal juego de palabras”, aseguró en conversación con el programa “Me Late”.

El profesor Jaime Campusano se refirió a la polémica que generó luego de que opinara del cuerpo de la futura ministra del Interior, Izkia Siches, intentando aclarar su comentario.

A través de una conversación con el programa “Me Late”, el académico se refirió al tuit que escribió sobre Izkia Siches sobre la polémica por la ropa que compró en el Mall Casa Costanera en el sector oriente.

“Mal busto… perdón, gusto”, escribió el degenerado, provocando una lluvia de críticas en las redes sociales.

“Mi comentario fue posterior a la fotografía que Izkia subió, y lo que yo pretendí decir claramente es que en un mes más, tal vez menos, va a ser nuestra ministra del Interior, ella provoca con eso”, señaló.

“¿Qué quiso hacer Izkia con esa fotografía al subirla? si sabe que hay gente como yo que soy anticomunista, pero no tengo nada contra ella. Y ojalá el bebé le salga bonito y sanito, porque no tengo nada contra ella porque es una mujer, como es mi madre”, expresó.

“Esto ha sido tergiversado.Es un juego de palabras (...) yo no soy capaz de ofender a una mujer. Yo le deseo lo mejor, pero es mi ministra, va a ser mi ministra”, aseguró al aire.

“No tengo ninguna intención más que un juego de palabras, tal vez desdichado, pero no provoqué, alguien me provocó para que yo hiciera ese mal juego de palabras. Y una ministra, próxima a ser ministra no puede estar jugando con esas cosas porque es delicado”, añadió.

“Lamento mucho, como profesor, periodista, doctor, que se haya dado esto. Pero creo sinceramente que fue un hecho de redes sociales manipulado por las mismas redes sociales. Me arrepiento de haber parecido vulgar con Izkia, porque jamás lo he sido ni lo seré, no seré de afinidad política con ella, pero eso no me da derecho a faltarle el respeto”, cerró su rara disculpa y nula autocrítica.