Profe Campusano critica duramente a Daniel Stingo tras revelar drama económico

Jaime Campusano, quien es más conocido como el profe Campusano, se lanzó contra las declaraciones del abogado y constituyente Daniel Stingo, quien confesó su drama económico luego del triunfo del rechazo.

En conversación con revista Sábado, el también panelista de La Voz de los que Sobran reveló que destinó gran parte de su dinero a la campaña del Apruebo.

"Me quedé sin plata. Tuve que volver a mi oficina, donde sigo ahora, como abogado independiente. Tuve que volver a decirme: ‘mira, el ejercicio profesional es a lo que me dedico ahora, de nuevo’. Eso ha costado mucho", señaló.

El abogado contó que su situación llegó a tal punto que tuvo que pedirle plata a su papá, “porque no tenía ni uno (...) no tenía trabajo, no tenía nada”.

“Así que cuando me dicen ‘ladrón’, por favor, anda a ver dónde vivo. Tengo el mismo auto de hace 20 años”, añadió.

Profe Campusano se lanza con todo

Al conocer estas declaraciones, el catedrático de la lengua se lanzó sin piedad.

A través de Twitter, el popular profesor le sacó unos trapitos al sol al abogado. Y lejos de tenerle pena o lastima, disparó: “Daniel: sembraste vientos de odio; no te quejes por cosechar tempestades de soberbia”.

“¿Dónde están ahora tus ‘amigos’ redactores?”, comentó.

Sumado a estas declaraciones, Jaime Campusano compartió una imagen con el diario cortado.

