Durante la Matinatón realizada esta jornada por los diferentes conductores de programas de la mañana, Priscilla Vargas sorprendió al periodista José Antonio Neme.



La instancia propició el encuentro de estos dos profesionales que, según las malas lenguas, no tendrían la mejor de las relaciones. Recordemos que hace un tiempo Vargas no se refirió muy bien sobre el periodista en “El Purgatorio”.



En ese entonces el juego que se le propuso a la presentadora fue contar cómo había sido su supuesto funeral, al que había asistido Neme. Ante este hipotético señaló que “seguramente fue porque había prensa, porque de otra manera no lo explico. Si él fue, había una cámara de televisión. No tengo ni una duda. Si no había cámara de televisión, ni un medio, nada, jamás hubiese estado ahí”.



Priscilla Vargas sorprende a Neme en Matinatón



Ahora, en este encuentro por la Teletón la conductora señaló “que lindo verlos a todos, porque a veces dicen ‘no, es que se llevan mal’. Para que vean que no nos llevamos mal, yo le traje un regalo a mi amigo y excompañero de trabajo, José Antonio Neme”.



A lo que Neme reaccionó. “Esto es para desmitificar ciertas peleas mediatizadas”, dijo.



En ese instante Vargas le entregó un presente y mencionó que “compartimos el amor por algo”.



El periodista de Mega recibió el regalo, una taza con un dibujo de un perro. “La vida está llena de ritos que uno repite con ciertos simbolismos. Ir al banco también es un rito desde hace 45 años”, cerró.

Foto por La Cuarta.

Foto por La Cuarta.