Priscilla Vargas se lanza contra Maite Orsini en matinal: "¡Avísenle que llevamos un año!"

La periodista Priscilla Vargas se lanzó con todo en contra de la diputada Maite Orsini. En medio de una conversación con Mario Desbordes la conductora del Tu Día se refirió al voto en contra que ejerció la parlamentaria el cual impidió lograr la unanimidad en el total despacho del proyecto de Ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).

“Un rechazo absoluto. Cuando uno dice ‘vamos a discutir un proyecto de ley hasta total despacho’ no significa hacer las cosas a tontas y a locas, significa que ‘si tenemos que quedarnos un día entero aquí encerrados, hagámoslo’. Por favor, cuánta gente tiene que trabajar 24 horas. Eso es total despacho. Ahora, si tú me dijeras que es un proyecto que ingresó ayer y no lo han alcanzado a leer... pero llevan un año discutiéndolo” apuntó el exministro en el programa.

Priscilla Vargas apunta contra Orsini

“Parece que nadie le avisó que llevábamos un año discutiendo” declaró Vargas molesta. Luego la periodista conversó con el diputado Raúl Leiva (PS) quien estaba en la Comisión que se instaló luego del triple homicidio en contra de Carabineros. “¿Qué le parece este rechazo y la imposibilidad de tener la unanimidad para avanzar hasta total despacho del reglamento del uso de la fuerza?” peguntó Vargas.

“No puedo estar de acuerdo, despacharlo es fundamental para poder llevarlo a Sala el jueves y continuar el trámite en el Senado. Ella (por Orsini), de todas maneras, planteó su argumento” comentó Leiva. A lo que la conductora mencionó “lo que uno pide como ciudadano es que los legisladores le pongan cabeza y corazón a esto, si es una cuestión de empatía, porque mientras no sale el reglamento de uso de la fuerza, siguen muriendo ciudadanos y carabineros (...) en el Parlamento no se ponen de acuerdo, entonces la señal es horrorosa”.

El político pidió que “el foco no se ponga en esta personas que son disonantes, que no dan la unanimidad, porque la inmensa mayoría del Congreso sí apoya temas de seguridad”. La periodista se descargó. “Pero es que eso retrasa esto que es urgente. No sé si es un aprovechamiento político o mediático, porque esta cuestión ni siquiera es nueva. ¡Avísenle que llevamos un año! Yo me imagino que este año, al menos, ha echado alguna miradita”.

“Créame que se lo hemos dicho” apuntó Leiva.