Durante la jornada se dio a conocer una denuncia de violencia intrafamiliar en contra de Jean Paul Pineda, puesta por su esposa Faloon Larragibel con quien se encontraba en proceso de divorcio. La modelo había confirmado su separación en 2023, confesando que su matrimonio era "insostenible" y que había "pasado por una serie de episodios muy duros con falta de respeto, violencia, infidelidad, celos, etc.. Y para mí lo más importante y valioso en este mundo son mis hijos y quiero que jamás tengan que vivir algo así", escribió en ese entonces.

En este nuevo episodio, el futbolista habría entrado al domicilio de la mujer en estado de ebriedad y acusando una posible infidelidad, por lo que decidió golpear a su exesposa. "Llega el denunciado, bajo los efectos del alcohol y le reclama una cierta infidelidad a la víctima, procediendo a golpear con el puño en la cadera y en las costillas", informó T13 generando una ola de reacciones, sobre todo porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer.



Priscilla Vargas paró en seco al papá de Jean Paul Pineda



El hijo de 7 años de la pareja, fue quien decidió dar aviso al conserje del edificio de lo que estaba ocurriendo. Adán Pineda, padre del jugador se refirió al caso en el matinal Tu Día. "Hay denuncias de ambos lados. Le reitero, yo no quiero justificar a mi hijo, para nada, pero él probablemente en varias situaciones pudo haber puesto denuncia y nunca lo hizo. Porque él también ha sido maltratado psicológica. Es un caso mutuo. Se tratan súper mal los dos, hay antecedentes de la situación", lanzó el sujeto.



“Yo se lo vengo planteando hace mucho rato. La familia de ella también, los papás de ella lo mismo, que opten por lo más sano, que era separarse en buenos términos. Era una relación que nunca se debió concretar. A él le ha ido mal en el aspecto trabajo, cambió drásticamente su situación económica, entonces todas estas cosas lo tienen tramado, complicado. Por el tema de los niños, el colegio. Pero le reitero, yo no lo voy a justificar de ninguna forma. Se lo reproché, se lo he reprochado toda la vida, que las cosas se arreglan de otra forma”, agregó.



Sin embargo, pidió que no se le apunte con el dedo a su hijo hasta que se termine de investigar el caso. Sin embargo, existe un parte policial y una constatación de lesiones que corrobora la agresión. "Fue grave, nunca he dicho lo contrario. A lo que voy yo es que él queda para la opinión pública como que es un maltratador de toda la vida. Yo puedo acusarla de que usted me golpeó. Hay que esperar las pericias. Esperemos que la justicia tome el caso y determine si los golpes fueron verídicos o no, porque mi entorno familiar yo lo conozco más que cualquiera. Yo sé cómo se han tratado ellos desde que están juntos. Una relación tóxica desde hace mucho rato. Lamentablemente se llegó a esto", complementó.

"No lo quiero justificar, porque no justifico la violencia de ninguna forma. Y si él ha cometido un error tendrá que asumirlo y pagarlo" cerró afirmando que él nunca ha golpeado a Faloon.



Ante esto Vargas fue tajante y señaló "la violencia no se justifica. Estamos hablando de una situación que pudo terminar de una forma más dramática si su nieto no baja a pedir ayuda al conserje. Es tan grave que se lo voy a resumir en una frase: su nieto de 7 años le salvó la vida a su nuera".



A pesar de esto Adán respondió."No creo que tanto. Las agresiones fueron de ambos lados. Lo pongo en duda”, la situación causó indignación en la periodista quien pidió cortar el despacho. “Sabe qué, Don Adán, yo prefiero no seguir conversando con usted, porque por más que diga que no lo va a justificar, siento que en su relato sí lo está justificando y minimizando una situación que es muy grave. Por eso prefiero dejar la conversación hasta aquí. Ojalá que le tomen el peso a lo que está ocurriendo y a las consecuencias que tuvo esta reacción de su hijo", cerró.