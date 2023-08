La conductora Priscilla Vargas defendió con todo a su compañero de trabajo José Luis Repenning tras las críticas que recibió de la periodista de espectáculos Ale Valle, quien lo trató de “morboso” por su cobertura del frente climático



En el programa “La Voz de los que sobran”, Valle señaló lo siguiente: “Lo que vemos es un show morboso (...) ¿Era necesario que se metiera hasta la cintura para explicar lo que está pasando? ¿Es necesario? Creo que no”.



Además la periodista aseguró que “eso es morbo, eso se llama show, no sirve nada y no ayuda en nada”.



Repenning en cobertura de inundaciones en el sur de Chile.

Priscilla Vargas defendió a Repenning



La conductora del matinal de Canal 13, decidió dar su opinión ante esta polémica en el programa “Zona de Estrellas”, en la instancia señaló que Valle no tiene idea de reporteo.



“Solo puedo decir que quien critica, nunca se ha ensuciado los zapatos y no tiene idea de reportear (...) Lo que hizo Repe demostraba que la gente no podía salir sola de sus segundos pisos, por eso la ayuda con los botes de pescadores. No es solo mostrar una inundación. Así se dimensiona el nivel inédito del agua”, señaló.



Recordemos que Repenning también le contestó a la periodista de espectáculos señalando que “eso es periodismo real, no periodismo de escritorio” y le recomendó a Valle que vaya a Licantén “y le pregunté a la gente sobre qué le pareció la cobertura, y cómo mostramos para dimensionar el desastre” mencionó también para Zona de Estrellas.