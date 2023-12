Durante la mañana en el matinal “Tu Día” la conductora Priscilla Vargas liquidó al presidente Gabriel Boric por un comentario del mandatario hacía los matinales y su cobertura mediática. El jefe de Estado aseguró que este tipo de programas solo mostraban noticias negativas sobre la gestión de la administración actual, lo cual no sólo molestó a esta periodista, sino que a varios de los principales conductores de estos espacios.

"Antes de subirme al escenario me di una vuelta rápida, en el teléfono, por los matinales (televisivos). ¿Adivinen cuántos están transmitiendo esta buena noticia? No alcancé a ver el de Chilevisión -a lo mejor nos sorprende-, pero vi MEGA, TVN y Canal 13 y, por supuesto, ninguno estaba dando esto... Parece que las buenas noticias no tienen rating", señaló ayer el presidente en una actividad en Renca.



Priscilla Vargas liquidó a Boric por palo a los matinales



Esta mañana, Vargas se sumó a las reacciones por estas declaraciones del presidente. “Yo creo que si él se dirige a los matinales, nosotros tenemos cinco horas diarias de matinal y parece que el Presidente Boric no se da el tiempo... claro, debe estar muy ocupado, pero este matinal dedicará, no sé, dos horas a lo que es contingencia y seguridad, que es la prioridad que tienen hoy los ciudadanos”, dijo.



Bajo esta misma línea agregó molesta. “Acá nosotros cocinamos, revisamos el tiempo, entregamos buenas noticias. Hoy hablamos del pesebre, hablamos de la navidad, entonces me parece súper injusto que se hable en general de los matinales”.



Finalmente la comunicadora le mandó un mensaje directo a Boric por sus palabras. “Voy a decir una cosa, con mucho respeto al Presidente: las imágenes que nosotros mostramos, Presidente Boric, no son recreaciones. Fíjese que esto es realidad y la realidad tenemos que mostrarla, porque esa realidad es la que le preocupa a los ciudadanos. Y nosotros no podemos vivir en Narnia, tenemos que mostrar lo que pasa. Eso quería decir”, cerró.