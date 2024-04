Priscilla Vargas quedó en shock: Abogado de Daniela Aránguiz revela dato inédito sobre el caso

Durante la jornada en el matinal de Canal 13, Tu Día el abogado de Daniela Aránguiz, Claudio Rojas reveló antecedentes desconocidos sobre el caso y dejó en shock a la conductora del programa, Priscilla Vargas quien no podía creer lo que escuchaba. Recordemos que el profesional es parte fija del panel del matinal y justamente fue contratado por la ex chica reality.

Recordemos que la diputada Maite Orsini demandó a la panelista de TV por los delitos de injurias y calumnias en medios de comunicación. Como prueba la parlamentaria presentó junto con su abogado, un informe de 73 páginas con capturas de redes sociales y correos que la ex esposa de Jorge Valdivia le habría enviado, como fue el caso de unas historias en donde Aránguiz mostró la ropa interior de la autoridad y la llamó "cochina" por usar Cotrimazol.

¿Qué contó el abogado de Daniela Aránguiz?

“Tenemos pruebas de que quien financia a los abogados (de Maite Orsini), eventualmente, es Jorge” dijo el profesional intentando no darle mucha importancia a la frase. Sin embargo, los panelistas del programa preguntaron rápidamente. "¿Cómo?". “Es otra arista más que vamos a explorar eventualmente, porque aquí yo no me voy a quedar. Si a Daniela le van a pagar, vienen por una, yo voy por dos más” complementó Rojas.

“No quiero quemar todos los cartuchos todavía, pero tenemos pruebas importantes de que dan cuenta que eventualmente el colega estaría siendo remunerado con dineros que le pertenecen a ambos (…) Están casados con sociedad conyugal” apuntó.

Fue en eso que José Luis Repenning resumió los dichos y se lanzó una polémica frase. “Daniela Aránguiz está pagando a los abogados que se están querellando contra ella” aclaró. “¡No te puedo creer, lo que faltaba!” dijo desconcertada Vargas sobre el caso. Cabe mencionar que la ex chica reality aseguró que no se arrepiente de las cosas que hizo contra la diputada, porque le "habían tocado" lo que más ella quiere, sus hijos.