Princesa Alba entrega un positivo vaticinio para Colo Colo en el Superclásico

La reconocida cantante nacional, Princesa Alba, no quiso ser menos y decidió referirse a la nueva versión del Superclásico del fútbol nacional que protagonizarán este domingo Colo Colo y la Universidad de Chile en el Estadio Monumental.

Respecto al encuentro, la artista indicó a Radio ADN que está “súper emocionada. Ahí lavando mi camiseta regalona. Y nada, bueno, voy a estar ahí en el estadio apoyando a Colo Colo como siempre. He ido todos estos fines de semana, porque nos ha tocado todo el rato de local“, expresó.

“Pero sí, nerviosa, porque Colo Colo está ahí luchando. Ganamos el partido pasado, pero… Nada. Estoy un poco nerviosa porque un clásico es siempre un clásico. Pero yo creo que vamos a mantener ahí nuestra racha de años“, agregó.

Princesa Alba.

La cantante del género urbano fue consultada sobre cuál es su cábala a la hora de enfrentar cada Superclásico. “Creo que es ir con mi familia. Si no es alguien de familia, vamos a perder. Así que si alguien faltan ahí, lo retamos heavy, porque nuestra cábala es ir todos juntos siempre“, comentó.

Luego, la artista nacional reveló cuál es su pronóstico de cara al resultado del partido del domingo que enfrentará a Colo Colo contra Universidad de Chile. “Paredes había tirado un resultado. Creo que era 3 – 1… 3 – 0. No, yo me quedo también con el… No, 3 – 0 igual es heavy. Yo digo 2 – 0“, afirmó.

Finalmente, al ser consultada sobre de quiénes serán los goles, señaló que “yo creo que del Motochorro (ríe) y del Peluca yo creo. Se las va a mandar ahí, que tiende a estar más abajo, pero yo creo que se las va a mandar ahí con un golcito“.