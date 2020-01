Los albos derrotaron en penales a Universidad Católica vía lanzamientos penales.

La reconocida cantante e hincha del Cacique siguió atenta el duelo de Colo Colo anta la UC, mostrando su fanatismo por el 14 de los blancos.

La cantante de música urbana reiteró su cariño por el Cacique y le dedicó un especial reconocimiento al jugador formado en Macul.

Ya había mostrado su alegría por la llegada del ex Fiorentina: "muy contenta. Yo me acuerdo de que cuando chica me saqué una foto y hoy sigo siendo muy muy fan. Estoy muy contenta, muy expectante. Soy una Matilover total", declaró.

Pero no se quedó solo en eso, ya que también celebró el agónico tanto de Leonardo Valencia desde los 12 pasos y que le dio vida a al equipo de Salas.

Que emociónnn vamos Mati ctmmm — princesa alba (@princesa__alba) January 18, 2020

GoooooooOoooOoool — princesa alba (@princesa__alba) January 18, 2020