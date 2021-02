Presidente Piñera tomó una drástica decisión con la crisis migratoria de Colchane

Ante la aglomeración de extranjeros en la frontera norte del país, el mandatario indicó que se han implementado herramientas "para cumplir con nuestro principio de tener una migración legal, segura, ordenada".

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, se refirió este lunes a la situación que se vive en la comuna de Colchane, en la frontera de Chile con Bolivia, donde se han congregado cientos de inmigrantes, principalmente provenientes de Venezuela.

El mandatario expresó que “nosotros nos comprometimos a poner orden en nuestra casa en materia de migración, había habido mucho desorden, mucha gente que ingresaba a Chile engañada, que le prometían un paraíso y no respetaban el compromiso. Por eso pusimos en marcha una nueva política de migración”.

“Queremos que Chile sea un país abierto y acogedor con las personas que vienen en forma legal, diciendo la verdad. Pero queremos cerrar la puerta a la migración ilegal, que son los que entran sin decir la verdad y sin respetar nuestras leyes y sin respetar los principios que hemos establecido”, añadió.

Además, mencionó que para lo anterior se han implementado medidas como el Plan Frontera Norte Segura, la nueva ley de migración y, además, el nuevo Decreto 265, que permite la colaboración de la FF.AA en el control migratorio.

“Esos tres instrumentos nos dan herramientas más poderosas para cumplir con nuestro principio de tener una migración legal, segura, ordenada. Bienvenida sea esa migración a nuestro país para combatir con más eficacia la inmigración ilegal”, continuó.

Finalmente, aseguró que “lo que está pasando en Colchane es un reflejo de la crisis que viven países como Venezuela y también es un cierto reflejo de la situación de nuestro país, ustedes ven que la gente marcha hacia Chile, no para irse”.

“Por lo tanto la política nuestra en migración es brazos abiertos a la migración legal, bienvenidos aquellos que vienen a cumplir nuestras leyes, a integrarse a nuestra sociedad, contribuir al desarrollo de nuestro país, pero no queremos a aquellos que vienen a no respetar nuestras leyes, a cometer delitos y a no contribuir con nuestro desarrollo”, cerró.